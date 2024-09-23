Окупанти завдали удару по передмістю Харкова - мер Терехов

Удар окупантів прийшовся по близькому передмістю Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"Попередньо – удар прийшовся по близькому передмістю. Будьте обережні і за можливості в укриттях - ворог може повторити пуски КАБів", - повідомив Терехов.

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