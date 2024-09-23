Вибух у Харкові: ворог завдав удар по лісосмузі, тип зброї встановлюється

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Армія рф завдала удару по лісосмузі на околицях Харкова. За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі постраждалих немає, тип використаної зброї встановлюється.

Армія рф завдала удару по лісосмузі на околицях Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Ворог завдав удар по лісосмузі на околицях Харкова. На цю хвилину без постраждалих. Тип використаної окупантами зброї встановлюється", - повідомив Синєгубов.

Окупанти завдали удару по передмістю Харкова - мер Терехов23.09.24, 17:54 • 16291 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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