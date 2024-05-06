Взрыв в банке Чернигова: чрезвычайники почти час ликвидировали пожар

В Чернигове спасатели ликвидировали пожар, который произошел после взрыва в помещении банка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Взрыв в помещении банка в Чернигове произошел в ночь на понедельник, 6 апреля.

В результате взрыва повреждена конструкция здания, произошел пожар на площади 140 кв.м.

Повреждены также 3 припаркованных рядом автомобиля.

Чрезвычайникам понадобился почти час, чтобы ликвидировать пожар и начать разбор разрушенных конструкций помещения.

На месте происшествия от ГСЧС привлекалось 23 спасателя и 6 единиц техники.

Ранее УНН сообщал, что в Чернигове сегодня рано утром произошел взрыв в помещении банка, в результате чего начался пожар. Обошлось без пострадавших. На месте работают правоохранители.