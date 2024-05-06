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Вибух у банку Чернігова: надзвичайники майже годину ліквідовували пожежу

Вибух у банку Чернігова: надзвичайники майже годину ліквідовували пожежу

Київ • УНН

 • 33268 перегляди

У будівлі банку в Чернігові стався вибух, що спричинив пожежу, яка пошкодила будівлю та прилеглі автомобілі. На гасіння пожежі рятувальникам знадобилася майже година.

В Чернігові рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася після вибуху в приміщенні банку. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Деталі 

Вибух у приміщенні банку у Чернігові стався у ніч на понеділок,  6 квітня. 

У результаті вибуху пошкоджена конструкція будівлі, сталася пожежа на площі 140 кв.м.

Пошкоджені також 3 припарковані поруч автомобілі.

Надзвичайникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованих конструкцій приміщення.

На місці події від ДСНС залучалося 23 рятувальники та 6 одиниць техніки.

Раніше УНН повідомляв, що у Чернігові сьогодні рано вранці стався вибух у приміщенні банку, внаслідок чого почалась пожежа. Обійшлось без постраждалих. На місці працюють правоохоронці. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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