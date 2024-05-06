Вибух у банку Чернігова: надзвичайники майже годину ліквідовували пожежу
Київ • УНН
У будівлі банку в Чернігові стався вибух, що спричинив пожежу, яка пошкодила будівлю та прилеглі автомобілі. На гасіння пожежі рятувальникам знадобилася майже година.
В Чернігові рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася після вибуху в приміщенні банку. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Деталі
Вибух у приміщенні банку у Чернігові стався у ніч на понеділок, 6 квітня.
У результаті вибуху пошкоджена конструкція будівлі, сталася пожежа на площі 140 кв.м.
Пошкоджені також 3 припарковані поруч автомобілі.
Надзвичайникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованих конструкцій приміщення.
На місці події від ДСНС залучалося 23 рятувальники та 6 одиниць техніки.
Раніше УНН повідомляв, що у Чернігові сьогодні рано вранці стався вибух у приміщенні банку, внаслідок чого почалась пожежа. Обійшлось без постраждалих. На місці працюють правоохоронці.