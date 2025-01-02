Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе: Маск предполагает связь с терроризмом

Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, который произошел недавно, мог быть вызван мощным фейерверком или даже бомбой. Об этом сообщает американский миллиардер Илон Маск, передает УНН.

Детали

Предприниматель Илон Маск отметил, что данное событие может быть связано с террористическим актом, который произошел ранее в Новом Орлеане.

Маск также обратил внимание на тот факт, что оба автомобиля, Tesla и Ford, были арендованы через одну платформу каршеринга, что может быть важным фактором для следствия.

Реагируя на инцидент, президент США Джо Байден поручил соответствующим органам провести расследование взрыва, в то время как компания Tesla анонсировала проведение собственного расследования для установления причин происшествия.

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