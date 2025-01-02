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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе: Маск предполагает связь с терроризмом

Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе: Маск предполагает связь с терроризмом

Киев  •  УНН

 • 6083 просмотра

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В Лас-Вегасе произошел взрыв Tesla Cybertruck, который мог быть вызван фейерверком или бомбой. Илон Маск связывает инцидент с терактом в Новом Орлеане, а Байден поручил провести расследование.

Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, который произошел недавно, мог быть вызван мощным фейерверком или даже бомбой. Об этом сообщает американский миллиардер Илон Маск, передает УНН.

Детали 

Предприниматель Илон Маск отметил, что данное событие может быть связано с террористическим актом, который произошел ранее в Новом Орлеане.

Маск также обратил внимание на тот факт, что оба автомобиля, Tesla и Ford, были арендованы через одну платформу каршеринга, что может быть важным фактором для следствия.

Реагируя на инцидент, президент США Джо Байден поручил соответствующим органам провести расследование взрыва, в то время как компания Tesla анонсировала проведение собственного расследования для установления причин происшествия.

Tesla Cybertruck вспыхнул возле отеля Трампа в Лас-Вегасе: что известно1 янв. 2025, 18:48 • 34669 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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