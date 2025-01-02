Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: Маск припускає зв'язок з тероризмом

Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі, який стався нещодавно, міг бути спричинений потужним феєрверком або навіть бомбою. Про це повідомляє американський мільярдер Ілон Маск, передає УНН.

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Підприємець Ілон Маск зазначив, що дана подія може бути пов’язана з терористичним актом, який стався раніше в Новому Орлеані.

Маск також звернув увагу на той факт, що обидва автомобілі, Tesla і Ford, були орендовані через одну платформу каршерінгу, що може бути важливим фактором для слідства.

Реагуючи на інцидент, президент США Джо Байден доручив відповідним органам провести розслідування вибуху, в той час як компанія Tesla анонсувала проведення власного розслідування для встановлення причин події.

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