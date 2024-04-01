Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
lockheed-martin-x-59-quesstЛокхид Мартин Х-59 Квест
krivoi-rogКривой Рог
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  84097 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

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Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
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Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
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В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

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МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227742 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192280 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191399 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  418476 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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28 марта 2024, 12:43  •  140295 просмотра

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Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

В Кривом Роге слышали взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили о скоростной цели в направлении города.

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Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

В марте Украина экспортировала морем 11,8 млн тонн продукции - Свириденко

В марте Украина экспортировала через Черное море 11,8 млн тонн продукции на сумму $3,2 млн.

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В марте Украина экспортировала морем 11,8 млн тонн продукции - Свириденко

В московском произошел "блэкаут" сразу на нескольких центральных станциях

Кратковременное отключение электроэнергии произошло на нескольких станциях московского метрополитена, что привело к остановке эскалаторов и включению аварийного освещения.

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В московском произошел "блэкаут" сразу на нескольких центральных станциях

Владельцы Формулы-1, приобрели мотоциклетную серию MotoGP за 4 миллиарда евро

Liberty Media, которая владеет Формулой 1, покупает мотоциклетную серию MotoGP за 4,2 миллиарда евро.

спорт •   •  11488 просмотра
Владельцы Формулы-1, приобрели мотоциклетную серию MotoGP за 4 миллиарда евро

На Закарпатье возросло количество лесных пожаров, последний - в Лазещинском лесничестве - ОВА

Еще один лесной пожар произошел на Закарпатье на территории Лазещинского лесничества на площади 6 гектаров, к тушению которого было привлечено 125 специалистов и 17 единиц техники.

Общество •   •  13309 просмотра
На Закарпатье возросло количество лесных пожаров, последний - в Лазещинском лесничестве - ОВА

Безработица растет, а средняя зарплата - падает: на оккупированных территориях обостряется экономический кризис

На оккупированных россией территориях усиливается экономический кризис, растет безработица и падает средняя заработная плата, поскольку россияне принесли войну и бедность, что делает местных жителей более зависимыми от социальных выплат оккупантов, говорится в отчете Центра национального сопротивления.

Война •   •  16266 просмотра
Безработица растет, а средняя зарплата - падает: на оккупированных территориях обостряется экономический кризис

"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО ряд фундаментальных вопросов" - Зеленский

Этот год поднимает несколько фундаментальных вопросов для отношений между Украиной и НАТО, включая предстоящий саммит в Вашингтоне и другие аспекты сотрудничества, поскольку членство Украины в Альянсе имеет решающее значение для реальной безопасности в Европе, по словам президента Зеленского.

Война •   •  17219 просмотра
"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО ряд фундаментальных вопросов" - Зеленский

Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем

Украинские военные сбили российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост" в Черном море 1 апреля 2024 года.

Война •   •  16241 просмотра
Украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" над Черным морем

Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"

Украинские партизаны обнаружили несколько незамаскированных зенитно-ракетных комплексов, размещенных на аэродроме в оккупированном Джанкое. Несколько систем ПВО выставили даже без всякой маскировки из-за критической нехватки средств.

Война •   •  14645 просмотра
Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме в оккупированном Джанкое - "АТЕШ"

Генштаб: Бахмутское и Новопавловское направления остаются самыми "горячими" участками фронта

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в понедельник на украинском фронте произошло более 60 боевых столкновений, причем наиболее интенсивно россияне атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Война •   •  14948 просмотра
Генштаб: Бахмутское и Новопавловское направления остаются самыми "горячими" участками фронта