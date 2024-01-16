Взрыв на фабрике в Сербии: один человек погиб, еще четверо - ранены

В результате сегодняшнего взрыва на фабрике Trajal в сербском городе Крушеваце погиб один человек и четверо получили ранения. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Сербии, передает УНН.

По предварительной информации, один человек погиб, четверо получили ранения, их доставили скорой помощью в общую больницу в Крушеваке - говорится в сообщении.

Также представители власти подтвердили, что взрыв вспыхнул в цехе, который специализируется на производстве топливной ленты. Все раненые были доставлены в местную общую больницу в Крушеваке.

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Компания TRAYAL LORPORACJA - бывший пороховой завод, основанный в 1889 году, производит шины, резинотехнические изделия и промышленные взрывчатые материалы.

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