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Вибух на фабриці у Сербії: одна людина загинула, ще четверо - поранені

Вибух на фабриці у Сербії: одна людина загинула, ще четверо - поранені

Київ • УНН

 • 20753 перегляди

У результаті вибуху на заводі Trajal у сербському місті Крушевац одна людина загинула і четверо отримали поранення. Вибух стався в цеху з виробництва паливних ременів.

Унаслідок сьогоднішнього вибуху на фабриці Trajal у сербському місті Крушеваці загинула одна людина та четверо отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Сербії, передає УНН.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, четверо отримали поранення, їх доправили швидкою допомогою до загальної лікарні в Крушеваці 

- йдеться в повідомленні.

Також представники влади підтвердили, що вибух спалахнув у цеху, який спеціалізується на виробництві паливної стрічки. Усі поранені були доставлені до місцевої загальної лікарні у Крушеваці.

Додамо

Компанія TRAYAL LORPORACJA – колишній пороховий завод, заснований у 1889 році, виробляє шини, гумовотехнічні вироби та промислові вибухові матеріали.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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