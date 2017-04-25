Употребление марихуаны в медицинских целях легализовали в Греции

Власти Греции готовит поправки в законодательство, которые позволят употреблять марихуану. Министр здравоохранения Греции Андреас Ксантос уточняет, что продажа "дурман-зелья", будет доступна только в медицинских целях. Параллельно греческое правительство готовит постановление, что позволит выращивания и расфасовку каннабиса.

По мнению экспертов, употребление марихуаны дает положительный эффект при лечении глаукомы и склероза.

Напомним, что в Грузии отменили уголовную ответственность за употребление марихуаны в малых дозах.