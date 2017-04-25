Вживання марихуани в медичних цілях легалізували в Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Влада Греції готує поправки в законодавство, які дозволять вживати марихуану в медичних цілях, повідомляє УНН з посиланням на Еkathimerini.
Влада Греції готує поправки в законодавство, які дозволять легально вживати марихуану в медичних цілях.
Так, міністр охорони здоров’я Греції Андреас Ксантос уточнює, що продаж “дурман-зілля”, буде доступний лише в медичних цілях. Паралельно грецький уряд готує постанову, що дозволятиме вирощування та фасування каннабісу.
На думку експертів, вживання марихуани дає позитивний ефект при лікуванні глаукоми та склерозу.
Нагадаємо, що в Грузії скасували кримінальну відповідальність за вживання марихуани в малих дозах.