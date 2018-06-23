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Вьетнамца посадили в тюрьму на 1,5 года за поддельное вино

Вьетнамца посадили в тюрьму на 1,5 года за поддельное вино

Киев  •  УНН

 • 9573 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Житель Вьетнама приговорен к 1,5 годам тюрьмы за продажу поддельного вина, передает УНН со ссылкой на vietnamnet.vn.

Отмечается, что злоумышленник основал нелегальный бизнес в 2015 году. Он поставлял свой поддельный продукт в рестораны столицы Вьетнама - Ханой.

В феврале текущего года один из таких ресторанов, по жалобе посетителя, посетила инспекция. Результаты лабораторных исследований подтвердили высокое наличие метанола в вине, которое изготавливал злоумышленник.

По окончанию судебных разбирательств вьетнамец был проговорен к 1,5 годам тюрьмы.

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Напомним, в Верховной Раде Украины в начале 2018 года зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил продажи и употребления алкоголя Украине. 

Так, проект закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно повышения уровня штрафов за нарушение правил торговли и потребления пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков)” № 7490 предлагает увеличить размер штрафных санкций за различные нарушения в несколько раз.

К примеру, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, парках и транспорте может вырасти в 20 раз: с 17 до 340 грн.

А за торговлю пивом и сигаретами с рук предлагается повысить штраф вдвое: с 50 до 100 необлагаемых минимумов (до 1700 грн.). За торговлю товаром без акцизных марок - до 3400 грн если речь об алкоголе, и до 6800 грн - если речь о табаке.

За продажу алкоголя несовершеннолетним покупателям штраф предлагается повысить в два раза: до 3400 грн.

Напомним, по мнению экспертов, любые карательные и ограничительные меры касательно алкоголя и табака, как правило, имеют обратный эффект и ведут не к уменьшению потребления, а к изобретению все новых и новых способов, как обходить запреты.

“Воспитать культуру потребления алкоголя запретами на продажу спиртного не удастся”, - уверен нардеп Шурма.

По его мнению, для этого нужна системная политика государства, направленная на соответствующие воспитание подрастающего поколения.

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