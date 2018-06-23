В'єтнамця посадили в тюрму на 1,5 року за підроблене вино
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Житель В'єтнаму засуджений до 1,5 років в'язниці за продаж підробленого вина, передає УНН з посиланням на vietnamnet.vn.
Відзначається, що зловмисник заснував нелегальний бізнес в 2015 році. Він постачав свій підроблений продукт в ресторани столиці В'єтнаму - Ханой.
У лютому поточного року один з таких ресторанів, за скаргою відвідувача, відвідала інспекція. Результати лабораторних досліджень підтвердили високу наявність метанолу в вині, яке виготовляв зловмисник.
По закінченню судових розглядів в'єтнамця приговорили до 1,5 років в'язниці.
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Нагадаємо, у Верховній Раді України на початку 2018 року зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за порушення правил продажу і вживання алкоголю Україні.
Так, проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо підвищення рівня штрафів за порушення правил торгівлі і споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв)" № 7490 пропонує збільшити розмір штрафних санкцій за різні порушення в кілька разів.
Наприклад, мінімальний штраф за розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в публічних місцях, парках і транспорті може вирости в 20 разів: з 17 до 340 грн.
А за торгівлю пивом і сигаретами з рук пропонується підвищити штраф удвічі: з 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів (до 1700 грн). За торгівлю товаром без акцизних марок - до 3400 грн якщо мова про алкоголь, і до 6800 грн - якщо мова про тютюн.
За продаж алкоголю неповнолітнім покупцям штраф пропонується підвищити в два рази: до 3400 грн.
Нагадаємо, на думку експертів, будь-які каральні і обмежувальні заходи щодо алкоголю і тютюну, як правило, мають зворотний ефект і ведуть не до зменшення споживання, а до винаходу все нових і нових способів, як обходити заборони.
"Виховати культуру споживання алкоголю заборонами на продаж спиртного не вдасться", - упевнений нардеп Шурма.
На його думку, для цього потрібна системна політика держави, спрямована на відповідне виховання підростаючого покоління.