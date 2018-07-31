Заключенного волынской колонии будут судить из-за "минирования" депо

"Маневичской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, совершенное 35-летним уроженцем города Здолбунов Ровенской области, который отбывает наказание в Государственном учреждении "Маневичская исправительная колония №42", - говорится в сообщении.

Как указано, неоднократно судимый мужчина днем ​​9 июня 2018 года со своего мобильного телефона, который незаконно хранил в условиях учреждения исполнения наказаний, совершил вызов на телефон дежурной части Здолбуновского отдела полиции ГУНП в Ровенской области и сообщил заведомо ложную информацию о заминировании локомотивного депо в Здолбунове.

Злоумышленник раскаялся в содеянном. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, и вскоре он предстанет перед судом. Согласно санкции ч.1 ст. 259 УК Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, СБУ разоблачила четырех человек в разных регионах страны, которые осуществили заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.