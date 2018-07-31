В'язня волинської колонії судитимуть через "замінування" депо

"Маневицькою місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, вчинене 35-річним уродженцем міста Здолбунів Рівненської області, який відбуває покарання у Державній установі "Маневицька виправна колонія №42", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, неодноразово судимий чоловік вдень 9 червня 2018 року зі свого мобільного телефону, який незаконно зберігав в умовах установи виконання покарань, здійснив виклик на телефон чергової частини Здолбунівського відділу поліції ГУНП у Рівненській області та повідомив завідомо неправдиву інформацію про замінування локомотивного депо у Здолбунові.

Зловмисник розкаявся у скоєному. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, і невдовзі він постане перед судом. Згідно з санкцією ч.1 ст. 259 КК України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, СБУ викрила чотирьох осіб у різних регіонах країни, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.