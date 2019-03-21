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Вятрович ответил на критику по проекту мемориала Героям Небесной сотни

Киев • УНН

 • 9072 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не согласен с требованиями представителей семей погибших героев Небесной сотни о сохранении вида улицы Институтской, на которой планируется строительство Мемориальном комплекса Героям Небесной сотни. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Вятрович ответил на критику по проекту мемориала Героям Небесной сотни

"Проект Мемориала Героям Небесной сотни жюри выбрало на международном конкурсе год назад. На днях же отдельные представители общественности и некоторые родственники погибших на Майдане вдруг начали его критиковать. В главной степени потому, что он меняет существующий вид улицы, на которой будет размещен, а по их мнению "она должна выглядеть именно такой, какой была Институтская в момент гибели героев", - написал Вятрович.

Отметим, что на пресс-конфернции "Уничтожение Аллеи Героев Небесной Сотни - родственники погибших бьют тревогу", которая прошла 19 марта, родственники погибших выступили против строительства Мемориала по существующему проекту - на улице Институтской. В частности, открытое письмо подписали 26 представителей семей погибших.

По их мнению, мемориал стоит построить в другом месте, поскольку строительство по проекту предусматривает изменение ландшафта улицы Институтской. По словам родственников погибших, улица уже является музейным экспонатом, поэтому ее надо сохранить в том виде, какой она была во время событий Майдана.

"Не согласен с таким требованием: задача Мемориала символизировать победу Героев Небесной сотни, а не их смерть", - прокомментировал Вятрович.

По его словам, "сохранить как есть" - это прямой путь к тому, что улица снова станет дорогой.

Напомним, в января 2019 года на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала.

Как сообщал УНН, в феврале 2019 года их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов.

В Национальном музее Революции Достоинства заявили, что не имели и не намерены начинать строительные работы до окончания на территории следственных действий.

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