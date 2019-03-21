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В’ятрович відповів на критику щодо проекту меморіалу Героям Небесної сотні

Київ • УНН

 • 9072 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович не згоден з вимогами представників родин загиблих героїв Небесної сотні про збереження вигляду вулиці Інститутської, на якій планують будівництво Меморіальному комплексу Героям Небесної сотні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В’ятрович відповів на критику щодо проекту меморіалу Героям Небесної сотні

"Проект Меморіалу Героям Небесної сотні жюрі обрало на міжнародному конкурсі рік тому. Днями ж окремі представники громадськості та деякі родичі загиблих на Майдані раптом почали його критикувати. Головною мірою тому, що він змінює існуючий вигляд вулиці, на якій буде розміщений, а на їхню думку "вона має виглядати саме такою, якою була Інститутська в момент загибелі героїв", - написав В’ятрович.

Зазначимо, що на прес-конфернції "Знищення Алеї Героїв Небесної Сотні – родичі загиблих б'ють на сполох", яка пройшла 19 березня, родичі загиблих виступили проти будівництва Меморіалу за існуючим проектом – на вулиці Інститутській. Зокрема, відкритий лист підписали 26 представників родин загиблих.

На їхню думку, меморіал варто побудувати в іншому місці, оскільки будівництво за проектом передбачає зміну ландшафту вулиці Інститутської. За словами родичів загиблих, вулиця вже є музейним експонатом, тому її треба зберегти в тому вигляді, якою вона була під час подій Майдану.

"Не згоден з такою вимогою: завдання Меморіалу символізувати перемогу Героїв Небесної сотні, а не їх смерть", - прокоментував В’ятрович.

За його словами, "зберегти, як є" - це прямий шлях до того, що вулиця знову стане дорогою.

Нагадаємо, у січні 2019 року на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. 

Як повідомляв УНН, у лютому 2019 року їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів. 

У Національному музеї Революції Гідності заявили, що не мали і не мають наміру розпочинати будівельні роботи до закінчення на місцевості слідчих дій. 

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