Вятрович: отказ от кириллицы сделает нас слабее
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Отказ от кириллицы сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность. Такое мнение высказал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает УНН.
"Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность", - написал Вятрович в Twitter.
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Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить возможное введение в Украине латиницы рядом с кирилличным алфавитом.
Как сообщал УНН, 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.
Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность. pic.twitter.com/uPvu8DHwt5- Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) 28 марта 2018