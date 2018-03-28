Вятрович: отказ от кириллицы сделает нас слабее

"Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность", - написал Вятрович в Twitter.

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Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин призвал обсудить возможное введение в Украине латиницы рядом с кирилличным алфавитом.

Как сообщал УНН, 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Кириллица - это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности. Отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность. pic.twitter.com/uPvu8DHwt5