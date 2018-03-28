В'ятрович: відмова від кирилиці зробить нас слабшими
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Відмова від кирилиці зробить нас слабшими, бо розчинить нашу унікальність. Таку думку висловив голова Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович, передає УНН.
"Кирилиця - це фундаментальний елемент нашої тисячолітньої культури та ідентичності. Відмова від неї зробить нас слабшими, бо розчинить нашу унікальність", - написав В'ятрович у Twitter.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою.
Як повідомляв УНН, 20 лютого президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив зміни в указ про переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латиницю.
Кирилиця - це фундаментальний елемент нашої тисячолітньої культури та ідентичності. Відмова від неї зробить нас слабшими, бо розчинить нашу унікальність. pic.twitter.com/uPvu8DHwt5— Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) 28 березня 2018 р.