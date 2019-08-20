Вятрович рассказал на каком этапе создания музея тоталитаризма
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Строительство музея монументальной скульптуры СССР в Киеве, еще не началось. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
“Пока не воплощается идея (строительства музея монументальной скульптуры СССР в Киеве — ред.), закончилась лишь проработка концепции”, — сказал Вятрович.
Также он сообщил, что стоимость строительства пока не известна.
Как сообщал УНН, в 2017 году в Институте нацпамяти планировали открыть музей тоталитаризма 7 ноября.
Работы над созданием Музея монументальной пропаганды СССР стартовали в мае 2017 года.