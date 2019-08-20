В’ятрович розповів на якому етапі створення музею тоталітаризму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Будівництво музею монументальної скульптури СРСР у Києві, ще не почалося. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович.
“Наразі не втілюється ідея (будівництва музею монументальної скульптури СРСР у Києві — ред.), закінчилося лише опрацювання концепції”, — сказав В’ятрович.
Також, він повідомив, що вартість будівництва наразі не відома.
Як повідомляв УНН, у 2017 році в Інституті нацпам’яті планували відкрити музей тоталітаризму 7 листопада.
Роботи над створенням Музею монументальної пропаганди СРСР стартували у травні 2017 року.