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Вятрович прокомментировал возбужденное в отношении него уголовное дело в РФ

Киев • УНН

 • 12333 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела в отношении него показателем нездоровой ситуации в России. Об этом он сообщил в комментарии журналисту УНН.

Вятрович прокомментировал возбужденное в отношении него уголовное дело в РФ

"Очередной маркер абсолютно нездоровой ситуации в Российской Федерации, в российской власти, следственных органах и, к сожалению, в российском обществе", - отметил Вятрович.

По его словам, РФ забывает, что она уже не является Российской империей, а Украина является независимым государством, поэтому с юридически-политической точки зрения, политика национальной памяти и Институт национальной памяти Украины не в сфере юрисдикции РФ.

"С исторической точки зрения тоже многое вызывает скептическую улыбку, в частности, постоянные ссылки на материалы Нюрнбергского процесса. Мы прекрасно знаем, что эти материалы, которые, к сожалению, никогда не были в полном объеме опубликованы на русском языке, содержащие нацистские документы, рассказывающие о борьбе ОУН и бандеровцев с Третьим рейхом, которые, как раз наоборот, в полной мере отрицают тезисы современной российской или бывшей советской пропаганды о сотрудничестве украинских националистов с нацистами", - сообщил Вятрович.

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Такие действия РФ, по мнению Вьятровича, в первую очередь, направлены на собственных граждан. По его словам, РФ строит образ единой защитницы правдивых взглядов на прошлое, пытается эксплуатировать советские мифы о том, что вроде как только Россия была силой, которая противостояла нацизму и освобождала мир от него.

"Именно ради удержания всех мифов и стереотипов появляются такие бессмысленные сообщения", - добавил Вятрович.

Напомним, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о "реабилитации нацизма" в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича.

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