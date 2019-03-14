"Русская гарячка": В’ятрович відреагував на кримінальну справу в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович відреагував на інформацію про порушену стосовно нього кримінальну справу у РФ, назвавши це "русской гарячкой". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Русская гарячка" - вона безпощадна", - прокоментував В’ятрович.
Нагадаємо, Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про "реабілітацію нацизму" стосовно голови Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимира В'ятровича.
Російські слідчі зазначають, що В'ятрович нібито "у період з 12 листопада 2014 року і по теперішній час здійснює систематичне заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних військових злочинців європейських країн осі, у тому числі про саму приналежність українських націоналістів" у 1941-1945 роках "до військ СС".