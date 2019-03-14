"Русская гарячка": Вятрович отреагировал на уголовное дело в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отреагировал на информацию о возбужденном в отношении него уголовном деле в РФ, назвав это "русской гарячкой". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Русская лихорадка" - она беспощадная", - прокомментировал Вятрович.
Напомним, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о "реабилитации нацизма" в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вьятровича.
Российские следователи отмечают, что Вятрович якобы "в период с 12 ноября 2014 года и по настоящее время осуществляет систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, в том числе о самой принадлежности украинских националистов" в 1941-1945 годах "к войскам СС".