"Русская гарячка": Вятрович отреагировал на уголовное дело в РФ

"Русская лихорадка" - она беспощадная", - прокомментировал Вятрович.

Напомним, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о "реабилитации нацизма" в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вьятровича.

Российские следователи отмечают, что Вятрович якобы "в период с 12 ноября 2014 года и по настоящее время осуществляет систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, в том числе о самой принадлежности украинских националистов" в 1941-1945 годах "к войскам СС".