Росія відкрила справу на В'ятровича за "реабілітацію нацизму"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму стосовно голови Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимира В'ятровича. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СК Росії.
"У Слідчому комітеті Росії стосовно голови Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимира В'ятровича порушено кримінальну справу за фактом реабілітації нацизму (ч. 2 ст. 354.1 КК РФ)", - йдеться у повідомленні.
Російські слідчі зазначають, що В'ятрович нібито "у період з 12 листопада 2014 року і по теперішній час здійснює систематичне заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду і покарання головних військових злочинців європейських країн осі, у тому числі про саму приналежність українських націоналістів" у 1941-1945 роках "до військ СС".
Нагадаємо, В'ятрович підтримав реукраїнізацію України.