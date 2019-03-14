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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия открыла дело на Вятровича за "реабилитацию нацизма"

Киев • УНН

 • 13424 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СК России.

Россия открыла дело на Вятровича за "реабилитацию нацизма"

"В Следственном комитете России в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Российские следователи отмечают, что Вятрович якобы "в период с 12 ноября 2014 года и по настоящее время осуществляет систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, в том числе о самой принадлежность украинских националистов" в 1941-1945 годах "к войскам СС".

Напомним, Вятрович поддержал реукраинизацию Украины.

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