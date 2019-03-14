В’ятрович прокоментував порушену щодо нього кримінальну справу в РФ

"Черговий маркер абсолютно нездорової ситуації в Російській Федерації, в російській владі, слідчих органах і, на жаль, в російському суспільстві", - зазначив В’ятрович.



За його словами, РФ забуває, що вона вже не є Російською імперією, а Україна є незалежною державою, тому з юридично-політичної точки зору, політика національної пам’яті й Інститут національної пам’яті України не є в сфері юрисдикції РФ.



"З історичної точки зору теж багато чого викликає скептичну посмішку, зокрема, постійне посилання на матеріали Нюрнберзького процесу. Ми прекрасно знаємо, що ці матеріали, які, на жаль, ніколи не були в повному обсязі опубліковані російською мовою, містять нацистські документи, які розповідають про боротьбу ОУН і бандерівців з Третім рейхом, які, якраз навпаки, в повній мірі заперечують тези сучасної російської чи колишньої радянської пропаганди про співпрацю українських націоналістів з нацистами", - повідомив В’ятрович.



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Такі дії РФ, на думку В’ятровича, в першу чергу, спрямовані на власних громадян. За його словами, РФ будує образ єдиної захисниці правдивих поглядів на минуле, намагається експлуатувати радянські міфи про те, що ніби тільки Росія була силою, яка протистояла нацизму та звільняла світ від нього.



"Саме заради утримання всіх тих міфів та стереотипів з’являються такі безглузді повідомлення", - додав В’ятрович.



Нагадаємо, Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про "реабілітацію нацизму" стосовно голови Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимира В'ятровича.