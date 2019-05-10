Вятрович напомнил Кернесу об ответственности за возвращение советского названия проспекту
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинский институт национальной памяти обратился к мэру Харькова Геннадию Кернесу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова и напомнили ему, что такие действия являются нарушением закона. Об этом сообщил глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Возможно присвоение любому объекту права собственности (объекта топонимики) в г. Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", - написал Вятрович.
Также, по его словам, законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Георгия Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" подтверждена решениями административных судов, которые на сегодня вступили в законную силу.
"В случае совершения Харьковским городским советом или любыми должностными лицами органов местного самоуправления г. Харькова действий или принятия решений о присвоении имени Георгия Жукова любым объектам права собственности (объектам топонимики) г. Харькова Украинский институт национальной памяти будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины о признании соответствующих действий неправомерными и отмене соответствующих решений в порядке и привлечения виновных лиц к ответственности", - отметил Вятрович.
Как сообщал УНН, мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении одному из проспектов города его прежнего, советского названия - имени маршала Жукова.
Напомним, петиция о возвращении проспекта его бывшего, советского названия - имени маршала Жукова "Верните харьковчанам историю!" была размещена в соответствующем разделе на сайте Харьковского городского совета 8 мая и набрала за двое суток 5305 подписей с 5000 необходимых для того, чтобы ее официально рассмотрела горсовет города.