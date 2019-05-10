В'ятрович нагадав Кернесу про відповідальність за повернення радянської назви проспекту

КИЇВ. 10 травня. УНН. Український інститут національної пам’яті звернувся до міського голови Харкова Геннадія Кернеса щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на честь Георгія Жукова і нагадали йому, що такі дії є порушенням закону. Про це повідомив очільник Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.