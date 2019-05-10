В'ятрович нагадав Кернесу про відповідальність за повернення радянської назви проспекту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Український інститут національної пам’яті звернувся до міського голови Харкова Геннадія Кернеса щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на честь Георгія Жукова і нагадали йому, що такі дії є порушенням закону. Про це повідомив очільник Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Можливе присвоєння будь-якому об’єкту права власності (об’єкту топоніміки) у м. Харкові імені Георгія Жукова суперечитиме вимогам частини шостої статті 3 Закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”, — написав В’ятрович.
Також, за його словами, законність перейменування в інших населених пунктах України об’єктів топоніміки, названих на честь Георгія Жукова, у рамках виконання вимог Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, підтверджена рішеннями адміністративних судів, які станом на сьогодні набрали законної сили.
“У разі вчинення Харківською міською радою або будь-якими посадовими особами органів місцевого самоврядування м. Харкова дій або прийняття рішень щодо присвоєння імені Георгія Жукова будь-яким об’єктам права власності (об’єктам топоніміки) м. Харкова Український інститут національної пам’яті буде звертатися до Генеральної прокуратури України щодо визнання відповідних дій неправомірними та скасування відповідних рішень у судовому порядку та притягнення винних осіб до відповідальності”, — зазначив В’ятрович.
Як повідомляв УНН, мер Харкова Геннадій Кернес закликав городян підтримати петицію про повернення одному з проспектів міста його колишньої, радянської, назви - імені маршала Жукова.
Нагадаємо, петиція про повернення проспекту його колишньої, радянської назви - імені маршала Жукова "Поверніть харків'янам історію!" була розміщена у відповідному розділі на сайті Харківської міської ради 8 травня і набрала за дві доби 5305 підписів з 5 тисяч необхідних для того, щоб її офіційно розглянула міськрада міста.