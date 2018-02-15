ВВП Украины вырос на 2,2% по итогам 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В 2017 году ВВП Украины вырос на 2,2%. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, передает УНН.
“ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Среди положительных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС”, — сказано в сообщении.
Напомним, реальный ВВП в четвертом квартале 2017 года вырос почти на 2% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Украина почти на 6% увеличила экспорт услуг. При этом экспорт товаров увеличился на 19%.