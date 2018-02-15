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ВВП України зріс на 2,2% за підсумками 2017 року

ВВП України зріс на 2,2% за підсумками 2017 року

Київ • УНН

 • 9356 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У 2017 році ВВП України зріс на 2,2%. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, передає УНН.

“ВВП України у 2017 році зріс на 2,2%. Серед позитивних чинників: висока споживча активність, активне будівництво та розширення присутності на ринках ЄС”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, реальний ВВП у четвертому кварталі 2017 року зріс майже на 2%, порівняно із відповідним періодом 2016 року.

Раніше повідомлялось, що за підсумками 2017 року Україна майже на 6% збільшила експорт послуг. При цьому експорт товарів збільшився на 19%.

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