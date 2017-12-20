ВВП Украины увеличился на 2,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в ІІI квартале 2017 года увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
"Реальный ВВП по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,2%, а по сравнению с ІІІ кварталом 2016 года - на 2,1%", - говорится сообщении Госстата.
В то же время отмечается, что номинальный ВВП в ІІІ квартале текущего года составил 821,3 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 19 320 грн.
Отметим, данные приведены относительно всей экономической территории Украины (включая территориальные анклавы, расположенные на территории других стран), без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны АТО.
Добавим, уточненные данные ВВП за ІІІ квартал 2017 года обнародуют в марте 2018 года, а окончательные - в марте 2019 года.
Напомним, по мнению Премьер-министра Владимира Гройсмана, в следующем году Украина может достичь показателя роста ВПП в 3,5%, хотя в Госбюджете-2018 заложен показатель роста в 3%.