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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 100893 просмотра

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10 марта, 16:40 • 101284 просмотра

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10 марта, 15:15 • 114750 просмотра

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ВВП Украины увеличился на 2,1%

ВВП Украины увеличился на 2,1%

Киев  •  УНН

 • 16596 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в ІІI квартале 2017 года увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

"Реальный ВВП по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,2%, а по сравнению с ІІІ кварталом 2016 года - на 2,1%", - говорится сообщении Госстата.

В то же время отмечается, что номинальный ВВП в ІІІ квартале текущего года составил 821,3 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 19 320 грн.

Отметим, данные приведены относительно всей экономической территории Украины (включая территориальные анклавы, расположенные на территории других стран), без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны АТО.

Добавим, уточненные данные ВВП за ІІІ квартал 2017 года обнародуют в марте 2018 года, а окончательные - в марте 2019 года.

Напомним, по мнению Премьер-министра Владимира Гройсмана, в следующем году Украина может достичь показателя роста ВПП в 3,5%, хотя в Госбюджете-2018 заложен показатель роста в 3%.

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