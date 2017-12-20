ВВП України збільшився на 2,1%

"Реальний ВВП порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,2%, а порівняно з ІІI кварталом 2016 року – на 2,1%", - йдеться повідомленні Держстату.

Водночас зазначається, що номінальний ВВП у ІІI кварталі поточного року становив 821,3 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 19 320 грн.

Зазначимо, дані наведені щодо всієї економічної території України (включаючи територіальні анклави, які розташовані на території інших країн), без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони АТО.

Додамо, уточнені дані ВВП за ІІI квартал 2017 року оприлюднять у березні 2018 року, а остаточні – у березні 2019 року.

Нагадаємо, на думку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, наступного року Україна може досягти показника зростання ВПП у 3,5%, хоча у Держбюджеті-2018 закладено показник зростання у 3%.