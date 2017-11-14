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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24987 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 79863 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 80079 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97656 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99191 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74888 просмотра

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Актуальное
ВВП в третьем квартале вырос на 2,1% (дополнено)

ВВП в третьем квартале вырос на 2,1% (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 11233 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2017 года вырос на 2,1% по сравнению с третьим кварталом 2016 года, передает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

При этом, как сообщили в Госстатистики, в третьем квартале этого года, в соответствии с вторым кварталом, рост ВВП составил 0,2% с учетом сезонного фактора.

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Напомним, во втором квартале рост ВВП составил 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году с ранее прогнозируемых 1,6% до 2,2%.

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