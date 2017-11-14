ВВП в третьем квартале вырос на 2,1% (дополнено)

При этом, как сообщили в Госстатистики, в третьем квартале этого года, в соответствии с вторым кварталом, рост ВВП составил 0,2% с учетом сезонного фактора.

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Напомним, во втором квартале рост ВВП составил 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году с ранее прогнозируемых 1,6% до 2,2%.