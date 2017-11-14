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ВВП у третьому кварталі зріс на 2,1% (доповнено)

ВВП у третьому кварталі зріс на 2,1% (доповнено)

Київ • УНН

 • 11250 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у третьому кварталі 2017 року зріс на 2,1%, порівняно із третім кварталом 2016 року, передає УНН із посиланням на дані Держстатистики.

При цьому, як поінформували у Держстатистики, у третьому кварталі цього року, відповідно до другого кварталу, зростання ВВП становило 0,2% з урахуванням сезонного фактору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ріст ВВП України у 2018 році за прогнозом МВФ сягне 3,2%

Нагадаємо, у другому кварталі зростання ВВП становило 2,3%, порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНННаціональний банк України покращив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2017 році з раніше прогнозованих 1,6% до 2,2%.

Українські Національні Новини

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