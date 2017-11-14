ВВП у третьому кварталі зріс на 2,1% (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у третьому кварталі 2017 року зріс на 2,1%, порівняно із третім кварталом 2016 року, передає УНН із посиланням на дані Держстатистики.
При цьому, як поінформували у Держстатистики, у третьому кварталі цього року, відповідно до другого кварталу, зростання ВВП становило 0,2% з урахуванням сезонного фактору.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ріст ВВП України у 2018 році за прогнозом МВФ сягне 3,2%
Нагадаємо, у другому кварталі зростання ВВП становило 2,3%, порівняно із аналогічним періодом минулого року.
Як повідомляв УНН, Національний банк України покращив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2017 році з раніше прогнозованих 1,6% до 2,2%.