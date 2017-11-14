ВВП у третьому кварталі зріс на 2,1% (доповнено)

При цьому, як поінформували у Держстатистики, у третьому кварталі цього року, відповідно до другого кварталу, зростання ВВП становило 0,2% з урахуванням сезонного фактору.

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Нагадаємо, у другому кварталі зростання ВВП становило 2,3%, порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНН, Національний банк України покращив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2017 році з раніше прогнозованих 1,6% до 2,2%.