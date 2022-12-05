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Вводил в Херсоне "рублевую зону": задержан экс-руководитель банка рф

Вводил в Херсоне "рублевую зону": задержан экс-руководитель банка рф

Киев • УНН

 • 776569 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Служба безопасности Украины задержала в Херсоне экс-руководителя российского банка, который по указанию гауляйтера Владимира Сальдо вводил в городе "рублевую зону". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

"Служба безопасности разоблачила еще одного "высокопоставленного" пособника врага в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался руководитель бывшего филиала подконтрольного рф "международного расчетного банка", который открывал свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили, именно через это российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсонской области владимир сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора.

"Таким образом рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет рф. Большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что для реализации проекта агрессор планировал использовать "опыт" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

Было установлено, что во время оккупации Херсона такую ​​задачу в украинском городе выполнял бывший работник местного банка.

"В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского финучреждения. Свое "рабочее место" обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка", - говорится в сообщении.

Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации.

"После освобождения Херсона злоумышленник попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", - информирует СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права на залог.

Напомним

В Херсоне задержали работников следственного изолятора, которые сотрудничали с оккупационными властями. Они незаконно удерживали украинских патриотов во время оккупации города.

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