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Вводив у Херсоні "рубльову зону": затримано екскерівника банку рф

Вводив у Херсоні "рубльову зону": затримано екскерівника банку рф

Київ • УНН

 • 776571 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Служба безпеки України затримала в Херсоні екскерівника російського банку, який за вказівкою гауляйтера володимира сальдо вводив у місті "рубльову зону". Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі

"Служба безпеки викрила ще одного "високопоставленого" пособника ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного рф "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили, саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини володимир сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора.

"Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету рф. Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України", - ідеться у повідомленні.

У СБУ додали, що для реалізації проєкту агресор планував використати "досвід" створення розгалуженої мережі російського "расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей.

Було встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку.

"На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови. Своє "робоче місце" облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку", - ідеться у повідомленні.

Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.

"Після звільнення Херсону зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", - інформує СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо

Правоохоронні органи у Херсоні затримали співробітників слідчого ізолятора, які співпрацювали з окупаційною владою. Вони незаконно утримували українських патріотів під час окупації міста.

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