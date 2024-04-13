Вуз в оккупированном Луганске готов штамповать кадры для пропаганды среди школьников за 256 часов - ОВА

На оккупированных территориях вуз в Луганске готов штамповать кадры для пропаганды среди школьников за 256 часов, "перепрофилируя" учителей украинского языка преподавать русский. Об этом сообщил в субботу глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, вуз, который захватчики называют Луганским государственным педагогическим университетом, действующим на оккупированной территории, проводит бесплатное профобучение по направлениям "русский язык и литература" и "Дошкольное образование".

Туда направляют, в частности, педагогов, имеющих диплом об образовании "Украинский язык и литература", а также тех, у кого не действительны курсы повышения квалификации после 2014 года. Кадры для пропаганды среди школьников там готовы штамповать за 256 часов. Именно столько длятся эти курсы - сообщил Лысогор в Telegram.

Также, по его словам, на оккупированных территориях 99 процентов средств, которые должны были обеспечить получение лекарств по льготным рецептам, в частности, бесплатно, в прошлом году не использовали. "Потому что - не захотели. Из-за бездеятельности местного "минздрава" население, которое в течение многих лет становилось участником программы реимбурсации, вынуждено было покупать необходимые для жизни медицинские препараты за собственный счет. Выбора им не оставили", - указал глава ОВА.

Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор