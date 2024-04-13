Вуз в оккупированном Луганске готов штамповать кадры для пропаганды среди школьников за 256 часов - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  123721 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  146543 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  124253 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  136143 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161323 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139679 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134333 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117757 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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9 апреля 2024, 13:31  •  272093 просмотра

Вуз в оккупированном Луганске готов штамповать кадры для пропаганды среди школьников за 256 часов - ОВА

На оккупированных территориях университет в Луганске готов за 256 часов подготовить пропагандистские кадры для школьников, "перепрофилировав" учителей украинского языка на преподавание русского.

Общество •   •  6194 просмотра
Вуз в оккупированном Луганске готов штамповать кадры для пропаганды среди школьников за 256 часов - ОВА

В Донецкой области оккупанты убили еще двух жителей, 8 ранили

12 апреля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области и ранили еще 8, в результате чего общее количество гражданских лиц, погибших в регионе с 24 февраля 2022 года, достигло 1912, а раненых - 4796.

Война •   •  7665 просмотра
В Донецкой области оккупанты убили еще двух жителей, 8 ранили

россияне ночью ударили из минометов по Сумской области

Ночью россияне обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области, зафиксировано восемь взрывов минометов.

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россияне ночью ударили из минометов по Сумской области

российские атаки терроризируют Харьковскую область, в результате чего 1 гражданский погиб и 9 получили ранения

12-13 апреля около 20 населенных пунктов Харьковской области, включая Купянск, Волчанск и другие, подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, в результате чего 9 гражданских лиц были ранены, 1 погиб, а также было повреждено много зданий и транспортных средств.

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российские атаки терроризируют Харьковскую область, в результате чего 1 гражданский погиб и 9 получили ранения

рф продолжает обстреливать жилые районы Херсонщины: 7 человек получили ранения

В Херсонской области российские войска атаковали жилые районы, повредив здания и ранив 7 человек.

Война •   •  11951 просмотра
рф продолжает обстреливать жилые районы Херсонщины: 7 человек получили ранения

российская артиллерия наносит удары по Днепропетровской области, жертв среди мирного населения нет

Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, целями которых стали Покровская поселковая громада и Марганец, выпустив всего 15 снарядов, но жертв среди мирного населения нет.

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российская артиллерия наносит удары по Днепропетровской области, жертв среди мирного населения нет

россияне ночью обстреляли Николаевскую область, жертв нет

Ночью россияне обстреляли Николаевскую область, но, к счастью, обошлось без жертв.

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россияне ночью обстреляли Николаевскую область, жертв нет

За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

За минувшие сутки враг совершил 410 обстрелов в Запорожской области, в результате которых пострадали по меньшей мере 8 населенных пунктов, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы различных населенных пунктов.

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За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Николаевской области.

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Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области

За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 1030 военнослужащих.

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За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих