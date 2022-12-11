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Потери российской армии не остановят путина - Шольц

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что российский президент Владимир Путин вряд ли пойдет на уступки в войне против Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bild.

Цитата

“Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он очень четко дает понять, что речь идет о завоевании... Он хочет насильно отвоевать часть украинской территории”, — заявил Шольц на встрече с избирателями в Потсдаме .

Детали

Канцлера удивляет, что президент РФ делает такие заявления на фоне ощутимых потерь российской армии.

“Мы не знаем точно, сколько русских военнослужащих погибло. Возможно, 100 тысяч”, – сказал Шольц. Он подчеркнул, что, несмотря на различия во взглядах, переговоры с российским диктатором продолжатся.

С начала войны в Украине Шольц неоднократно звонил путину. Последний разговор в начале декабря ознаменовался взаимными обвинениями. Шольц осудил российские атаки на украинскую инфраструктуру, лидер страны-террориста — деструктивную линию западных государств, включая Германию, поддерживающую Киев оружием и обучающую украинских солдат, пишет faz.

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