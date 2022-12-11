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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Втрати російської армії не зупинять путіна — Шольц

Втрати російської армії не зупинять путіна — Шольц

Київ • УНН

 • 1044282 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що російський президент володимир путін навряд чи піде на поступки у війні проти України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Bild.

Цитата

“Кожного разу, коли я розмовляю з путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться про завоювання... Він хоче силоміць відвоювати частину української території”, — заявив Шольц на зустрічі з виборцями в Потсдамі.

Деталі

Канцлера дивує, що президент РФ робить такі заяви на тлі відчутних втрат російської армії.

“Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 000”, - сказав Шольц. Він наголосив, що незважаючи на відмінності у поглядах, переговори з російським диктатором продовжаться.

З початку війни в Україні Шольц неодноразово дзвонив до путіна. Остання розмова на початку грудня ознаменувалася взаємними звинуваченнями. Шольц засудив російські атаки на українську інфраструктуру, лідер країни-терориста — деструктивну лінію західних держав, включаючи Німеччину, які підтримують Київ зброєю і навчають українських солдатів, пише faz.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олаф Шольц вважає, що ризик ядерної ескалації у війні в Україні знижується

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