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“Кожного разу, коли я розмовляю з путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться про завоювання... Він хоче силоміць відвоювати частину української території”, — заявив Шольц на зустрічі з виборцями в Потсдамі.

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Канцлера дивує, що президент РФ робить такі заяви на тлі відчутних втрат російської армії.

“Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 000”, - сказав Шольц. Він наголосив, що незважаючи на відмінності у поглядах, переговори з російським диктатором продовжаться.

З початку війни в Україні Шольц неодноразово дзвонив до путіна. Остання розмова на початку грудня ознаменувалася взаємними звинуваченнями. Шольц засудив російські атаки на українську інфраструктуру, лідер країни-терориста — деструктивну лінію західних держав, включаючи Німеччину, які підтримують Київ зброєю і навчають українських солдатів, пише faz.

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