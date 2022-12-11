Втрати російської армії не зупинять путіна — Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що російський президент володимир путін навряд чи піде на поступки у війні проти України.
Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Bild.
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“Кожного разу, коли я розмовляю з путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться про завоювання... Він хоче силоміць відвоювати частину української території”, — заявив Шольц на зустрічі з виборцями в Потсдамі.
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Канцлера дивує, що президент РФ робить такі заяви на тлі відчутних втрат російської армії.
“Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 000”, - сказав Шольц. Він наголосив, що незважаючи на відмінності у поглядах, переговори з російським диктатором продовжаться.
З початку війни в Україні Шольц неодноразово дзвонив до путіна. Остання розмова на початку грудня ознаменувалася взаємними звинуваченнями. Шольц засудив російські атаки на українську інфраструктуру, лідер країни-терориста — деструктивну лінію західних держав, включаючи Німеччину, які підтримують Київ зброєю і навчають українських солдатів, пише faz.
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