Потери боевиков на Донбассе за неделю составляют 11 убитыми и 14 ранеными

"... по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершими - 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя - 14 человек ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ на Донбассе не имеют доверия среди местного населения и несут потери личного состава и техники. Также за прошедшую неделю наши виины уничтожили вражеский квадрокоптер.

"Подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личным составом. Кремлевские вожди не понимают, что они не имеют доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты внушают жителям временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть. Это подтверждается многими случаями. В том числе и тем, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдо республик не вызывала доверия у местных жителей и полностью провалилась", - указано в сообщении.

Сообщается, что люди на оккупированном Донбассе уже давно поняли, что преступная власть под руководством из Кремля отравляет их жизнь.

"Оккупанты могут только грабить, разрушать и убивать и будущего у этого региона с ними не будет. Поэтому и служить главарям бандитов никто не желает. Недовольство оккупационной властью и ее порядками вызывает у оккупантов агрессивные действия, направленные против людей. В свое войско они теперь силой набирают пополнение, используя угрозы заставляют заключать контракты с незаконными и преступными вооруженными формированиями. Несмотря на такие крайности и попытки, доукомплектование личным составом соединений и частей оккупантов продолжается за счет наемников из РФ", - говорится в сообщении.

Указано, что "о каком-либо боевом духе в подразделениях оккупационных войск РФ говорить не стоит, он давно сломлен".

"Об этом свидетельствует очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков у них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.