Втрати бойовиків на Донбасі за минулий тиждень становлять 11 вбитими і 14 пораненими

“... за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: померлими – 11 осіб; пораненими, травмованими та виведеними зі строю – 14 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збройні формування РФ на Донбасі не мають довіри серед місцевого населення та несуть втрати особового складу і техніки. Також за минулий тиждень наші виїни знищили ворожий квадрокоптер.

“Підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі мають проблему з комплектацією особовим складом. Кремлівські ватажки не розуміють, що вони не мають довіри та авторитету у місцевого населення. Окупанти вселяють в мешканців тимчасово окупованих територій тільки страх і викликають до себе злість і ненависть. Це підтверджується багатьма випадками. Зокрема і тим, що агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдо республік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що люди на окупованому Донбасі вже давно зрозуміли, що злочинна влада під керівництвом з Кремля отруює їхнє життя.

“Окупанти можуть тільки грабувати, руйнувати та вбивати і майбутнього у цього регіону з ними не буде. Тому і служити ватажкам бандитів ніхто не бажає. Незадоволення окупаційною владою та її порядками викликає у окупантів агресивні дії направлені проти людей. До свого війська вони тепер силоміць набирають поповнення використовуючи погрози змушують укладати контракти з незаконними і злочинними збройними формуваннями. Не дивлячись на такі крайності та спроби, доукомплектування особовим складом з’єднань та частин окупантів продовжується за рахунок найманців з РФ”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що "про якийсь бойовий дух у підрозділах окупаційних військ РФ говорити не варто, він давно зломлений".

“Про це свідчить дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу. Вживання алкоголю та наркотиків у них стає нормою, і їхні ватажки втрачають контроль над підлеглими”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.