ООС: зафіксовано сім обстрілів від бойовиків, один боєць загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"20 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями, використавши не лише міномети, але й артилерійські установки", - повідомили у пресцентрі.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та 120-ти мм мінометів по наших позиціях поблизу Миронівського. Автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети загарбники задіяли біля Причепилівки.
Ще один факт порушення припинення вогню зафіксовано неподалік Шумів. На цій ділянці фронту противник обстріляв опорні пункти наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, стрілецького та снайперського озброєння.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів біля Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Павлополя.
"Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. За поточну добу, на жаль, внаслідок ворожого обстрілу один наш мужній захисник загинув. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі та щирі співчуття рідним і близьким полеглого українського героя. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, бойовики продовжують блокування пропуску через КПВВ на Донбасі.