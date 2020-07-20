ООС: зафиксировано семь обстрелов от боевиков, один боец погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник снова применил вооружение, запрещенное минского договоренностям, использовав не только минометы, но и артиллерийские установки", - сообщили в пресс-центре.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов по нашим позициям вблизи Мироновского. Автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы захватчики задействовали около Причепиловки.
Еще один факт нарушения прекращения огня зафиксировано неподалеку Шумов. На этом участке фронта противник обстрелял опорные пункты наших защитников из автоматических станковых гранатометов, стрелкового и снайперского вооружения.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя.
"Для подавления огневых средств захватчиков наши воины оперативно применили штатное вооружение. За текущие сутки, к сожалению, в результате вражеского обстрела один наш мужественный защитник погиб. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего украинского героя. На участках разведения № 1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, боевики продолжают блокирование пропуска через КПВВ на Донбассе.