ДПСУ: бойовики продовжують блокування пропуску через КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На Донбасі незаконні збройні формування продовжують блокувати перетин лінії розмежування в напрямку тимчасово окупованої території України (ТОТУ), надають дозволи не всім громадянам і лише у визначені дні. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ з посиланням на штаб ООС, передає УНН.
Зазначається, що сьогодні пропуск людей через лінію розмежування відбувається через КПВВ “Новотроїцьке”, що на Донеччині, і КПВВ “Станиця Луганська” на Луганщині.
“КПВВ "Новотроїцьке“ продовжує функціонувати в штатному режимі щоденно з 7:00 до 20:00. Станом на 12:00 сьогодні через КПВВ "Новотроїцьке“ до ТОТУ попрямували 92 особи і 5 транспортних засобів. До контрольованої території України — 39 осіб та 3 транспортних засоби. Через „Станицю Луганську“ на вихід до ТОТУ прослідували 300 осіб, в бік контрольованої Україною території — 329 осіб”, — повідомили в ДПСУ.
Прикордонники підкреслюють, що навіть в умовах карантинних обмежень надають можливість переміщення людей через КПВВ “Станиця Луганська”, “Мар’їнка” та “Новотроїцьке”.
“Утім, штаб ООС отримав інформацію від тристоронньої контактної групи про те, що російсько-окупаційні війська надають дозволи на перетин лінії розмежування в напрямку ТОТУ не всім громадянам і лише у визначені бойовиками дні. Держприкордонслужба інформує про блокування збройними формуваннями РФ пропуску і можливі ризики при перетинанні лінії розмежування на виїзд до ТОТУ. Наразі прикордонники та правозахисні організації проводять роз’яснювальну роботу з цивільними особами, адже головне для нас — збереження здоров’я та життя цивільного населення”, - вказали у відомстві.
Як раніше повідомляв УНН, в штабі ООС підкреслили, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через лінію розмежування на Донбасі “по списках” і вибірково.