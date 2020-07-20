ГПСУ: боевики продолжают блокирование пропуска через КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать пересечение линии разграничения в направлении временно оккупированной территории Украины (ВОТУ), предоставляют разрешения не всем гражданам и только в определенные дни. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ со ссылкой на штаб ООС, передает УНН.
Отмечается, что сегодня пропуск людей через линию разграничения происходит через КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой, и КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области.
"КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме ежедневно с 7:00 до 20:00. По состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" на ВОТУ направились 92 человека и 5 транспортных средств. На контролируемую территорию Украины - 39 человек и 3 транспортных средства. На "Станице Луганской" на выход в ВОТУ последовали 300 человек, в сторону контролируемой Украины территории - 329 человек", - сообщили в ГПСУ.
Пограничники подчеркивают, что даже в условиях карантина предоставляют возможность перемещения людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".
"Впрочем, штаб ООС получил информацию от трехсторонней контактной группы о том, что российско-оккупационные войска оказывают разрешения на пересечение линии разграничения в направлении ВОТУ не всем гражданам и только в определенные боевиками дни. Госпогранслужба информирует о блокировании вооруженными формированиями РФ пропуска и возможных рисках при пересечении линии разграничения на выезд на ВОТУ. Сейчас пограничники и правозащитные организации проводят разъяснительную работу с гражданскими лицами, ведь главное для нас - сохранение здоровья и жизни гражданского населения", - указали в ведомстве.
Как ранее сообщал, в штабе ООС подчеркнули, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через линию разграничения в Донбассе "по спискам" и избирательно.