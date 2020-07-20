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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 11060 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100057 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104937 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109816 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130016 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101848 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102536 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104374 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102032 просмотра

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Актуальное
ГПСУ: боевики продолжают блокирование пропуска через КПВВ на Донбассе

ГПСУ: боевики продолжают блокирование пропуска через КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13495 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. На Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать пересечение линии разграничения в направлении временно оккупированной территории Украины (ВОТУ), предоставляют разрешения не всем гражданам и только в определенные дни. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ со ссылкой на штаб ООС, передает УНН.

Отмечается, что сегодня пропуск людей через линию разграничения происходит через КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой, и КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области.

"КПВВ "Новотроицкое" продолжает функционировать в штатном режиме ежедневно с 7:00 до 20:00. По состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" на ВОТУ направились 92 человека и 5 транспортных средств. На контролируемую территорию Украины - 39 человек и 3 транспортных средства. На "Станице Луганской" на выход в ВОТУ последовали 300 человек, в сторону контролируемой Украины территории - 329 человек", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники подчеркивают, что даже в условиях карантина предоставляют возможность перемещения людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".

"Впрочем, штаб ООС получил информацию от трехсторонней контактной группы о том, что российско-оккупационные войска оказывают разрешения на пересечение линии разграничения в направлении ВОТУ не всем гражданам и только в определенные боевиками дни. Госпогранслужба информирует о блокировании вооруженными формированиями РФ пропуска и возможных рисках при пересечении линии разграничения на выезд на ВОТУ. Сейчас пограничники и правозащитные организации проводят разъяснительную работу с гражданскими лицами, ведь главное для нас - сохранение здоровья и жизни гражданского населения", - указали в ведомстве.

Как ранее сообщал, в штабе ООС подчеркнули, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через линию разграничения в Донбассе "по спискам" и избирательно.

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