Второй тур выборов президента в Молдове: явка превысила 50%

В Молдове явка на избирательные участки превысила 50%. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), более 1,5 млн граждан Молдовы проголосовали во втором туре выборов президента, который проходит 3 ноября, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.

По информации ЦИК, в Молдове уже проголосовали более 1 522 974 граждан или 50%. Явка на избирательных участках за рубежом составила более 258 тыс. человек, что уже больше, чем проголосовало в первом туре за весь избирательный день.

Самыми активными на выборах являются граждане 66-75 лет, а наименее активные - 18-25 лет. Однако во всех возрастных группах фиксируется повышенная явка. Кроме того, высокая явка и среди граждан, проживающих в Приднестровье (23 294 человека).

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Сегодня, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло, которого поддержала Партия социалистов. В первом туре Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло - 25,95%.

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