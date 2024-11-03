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Второй тур выборов президента в Молдове: явка превысила 50%

Второй тур выборов президента в Молдове: явка превысила 50%

Киев  •  УНН

16:28 • 3652 просмотра

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Во втором туре президентских выборов в Молдове проголосовали более 1,5 млн граждан. Самыми активными оказались избиратели 66-75 лет, а за рубежом явка превысила показатели первого тура.

В Молдове явка на избирательные участки превысила 50%. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), более 1,5 млн граждан Молдовы проголосовали во втором туре выборов президента, который проходит 3 ноября, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.

По информации ЦИК, в Молдове уже проголосовали более 1 522 974 граждан или 50%. Явка на избирательных участках за рубежом составила более 258 тыс. человек, что уже больше, чем проголосовало в первом туре за весь избирательный день.

Самыми активными на выборах являются граждане 66-75 лет, а наименее активные - 18-25 лет. Однако во всех возрастных группах фиксируется повышенная явка. Кроме того, высокая явка и среди граждан, проживающих в Приднестровье (23 294 человека).

Добавим

Сегодня, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло, которого поддержала Партия социалистов. В первом туре Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло - 25,95%.

Из РФ в Молдову бесплатно привезли граждан для голосования на выборах - СМИ2 ноября 2024, 18:02 • 23741 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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