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Вторжение рф: зафиксировано уже 135 эпизодов военных преступлений против культурного наследия Украины

Киев • УНН

 • 209868 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Зафиксировано 135 эпизодов военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины. Всего разрушений и повреждений получили 58 объектов. Об этом сообщил в в Telegram министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает УНН.

Вторжение рф: зафиксировано уже 135 эпизодов военных преступлений против культурного наследия Украины

Цитата

"По состоянию на 31 марта 2022 года зафиксировано 135 эпизодов военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины", - написал Ткаченко.

Детали

По его словам, больше всего пострадали религиозные сооружения - 59 объектов.

"Среди них: православные храмы Православной Церкви Украины и Украинской Православной церкви Московского патриархата, протестантские молитвенные дома, исламские мечети, иудейские синагоги", - сообщил Ткаченко.

Министр отметил, что в целом в результате обстрелов оккупантов разрушения и повреждения получили 58 объектов культурного наследия.

"Это памятники архитектуры и градостроительства. Среди них 5 памятников национального значения. Пострадали 25 ценных объектов исторической застройки - старинных зданий второй половины XIX - начала ХХ вв., а также - 10 памятников и мемориальных стел или скульптур, связанных с историческими событиями. Повреждены 12 музеев и историко-архитектурных заповедников, 6 театров и кинотеатров, 5 библиотек", - написал Ткаченко.

Он отметил, что преступления зафиксированы на территории 10 областей Украины и в Киеве: 54 - в Харьковской области, 22 - в Донецкой; 16 - в Черниговской; 10 - в Киевской; 9 - в Луганской; 9 - в Сумской; 5 - в Киеве; 4 - в Запорожской; 4 - в Житомирской и 1 - в Днепропетровской области; 1 - в Херсонской областях.

Дополнения

В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждения получил архитектурный памятник конца XIX века.

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