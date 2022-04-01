Вторгнення рф: зафіксовано вже 135 епізодів воєнних злочинів проти культурної спадщини України

Цитата

"Станом на 31 березня 2022 року зафіксовано 135 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України", - написав Ткаченко.

Деталі

За його словами, найбільше постраждали релігійні споруди – 59 об'єктів.

"Серед них: православні храми Православної Церкви України та Української Православної церкви Московського патріархату, протестантські молитовні будинки, ісламські мечеті, іудейські синагоги", - повідомив Ткаченко.

Міністр зазначив, що загалом внаслідок обстрілів окупантів руйнацій та пошкоджень зазнали 58 об’єктів культурної спадщини.

"Це пам’ятки архітектури та містобудування. Серед них 5 пам’яток національного значення. Постраждали 25 цінних об’єктів історичної забудови – старовинних будівель другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а також 10 пам’ятників – меморіальних стел або скульптур, пов’язаних з історичними подіями. Пошкоджені 12 музеїв та історико-архітектурних заповідників, 6 театрів і кінотеатрів, 5 бібліотек", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що злочини зафіксовані на території 10 областей України та в м. Києві: 54 – у Харківській області; 22 – у Донецькій; 16 – у Чернігівській; 10 – у Київській; 9 – у Луганській; 9 – у Сумській; 5 – у м. Києві; 4 – у Запорізькій; 4 – у Житомирській; 1 – у Дніпропетровській; 1 – у Херсонській областях.

Доповнення

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів ушкоджень зазнала архітектурна пам'ятка кінця ХІХ сторіччя.