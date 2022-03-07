Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли более 11 тысяч человек

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24.02 по 07.03 такие:

личного состава - более 11 тыс. человек,

танков ‒ 290 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 999 ед.,

артиллерийских систем -117 ед.,

РСЗО - 50 ед.,

средств ПВО - 23 ед.,

самолетов - 46 ед.,

вертолетов - 68 ед.,

автомобильной техники - 454 ед.,

кораблей/катеров - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

Российские оккупанты пытаются сосредоточить силы и средства для новой волны атак, прежде всего - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.