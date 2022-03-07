Вторжение РФ в Украину: оккупанты потеряли более 11 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 11 тысяч человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери противника с 24.02 по 07.03 такие:
личного состава - более 11 тыс. человек,
танков ‒ 290 ед.,
боевых бронированных машин ‒ 999 ед.,
артиллерийских систем -117 ед.,
РСЗО - 50 ед.,
средств ПВО - 23 ед.,
самолетов - 46 ед.,
вертолетов - 68 ед.,
автомобильной техники - 454 ед.,
кораблей/катеров - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.
Напомним
Российские оккупанты пытаются сосредоточить силы и средства для новой волны атак, прежде всего - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.